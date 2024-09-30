خبر في الجول - محترف مصري ينتقل من الدوري الهولندي إلى القبرصي

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 23:50

كتب : عمرو نبيل

عمر شتلة ينضم إلى أومونيا اراديبو القبرصي

أتم اللاعب المصري عمر شتلة انتقاله لصفوف نادي أومونيا اراديبو القبرصي، بعقد يمتد لموسمين قادما من نادي إكسلسيور روتردام الهولندي.

ووقع شتلة العقود في حضور وكيله محمد عبدالحميد، والمدير الرياضي لنادي أومونيا اراديبو القبرصي.

عمر شتلة هو لاعب من أب وأم مصريين، ومن مواليد القاهرة 2003، ويعتبر آخر المحترفين المصريين بأوروبا هذا الموسم حتى الآن.

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ويلعب شتلة -21 عاما - في مركز قلب الدفاع والظهير الأيمن ويمكنه أيضاً المشاركة في مركز الظهير الأيسر.

كان شتلة انضم إلى إكسلسيور روتردام الهولندي، بعد قضاء فترة معايشة والمشاركة في عدة مباريات ودية مع فريق تحت 21 عام لينال إعجاب المدير الفني للفريق ويتم التعاقد معه مباشرة، في صفقة انتقال حر قادما من صفوف وادي دجلة.

سبق للاعب عمر شتلة اللعب لأندية وادي دجلة، وبيراميدز، ويعد عمر شتلة من اللاعبين المتميزين على مستوي الناشئين.

كما تم تصعيد اللاعب مرتين للتدريب مع الفريق الأول لنادي إكسلسيور الذي يشارك في الدوري الهولندي الممتاز هذا الموسم.

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