سلة – بعد اعتذار 4 فرق.. إجراء قرعة البطولة العربية بمشاركة الاتحاد السكندري

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 23:23

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد - كرة سلة

أقيمت مساء اليوم الإثنين مراسم قرعة البطولة العربية للأندية لكرة السلة والتي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري في محافظة الإسكندرية.

وتم تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 12 فريقا بدلا من 16.

وذلك بعد اعتذار 4 فرق عن المشاركة وهي بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي.

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ليتم توزيع الـ12 فريق على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 فرق.

وجاءت المجموعة الأولى والتي تضم الاتحاد السكندري كالآتي:

الاتحاد السكندري – سموحة – البطائح الإماراتي – الشارقة الإماراتي – كاظمة الكويتي – العربي القطري.

بينما تضم المجموعة الثانية كل من:

سبورتنج – الوحدة الإماراتي – القادسية الكويتي – الغرافة القطري – سيب العماني – شعب حضرموت اليمني.

ويستضيف نادي الاتحاد السكندري النسخة رقم 36 من البطولة العربية للأندية، وتقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل في مدينة الإسكندرية.

وحقق الاتحاد السكندري لقب البطولة سبع مرات سابقة آخرها عام 2019 بالمغرب.

الاتحاد السكندري البطولة العربية لكرة السلة
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