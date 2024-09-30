بمشاركة كاملة لـ تريزيجيه.. النصر يحقق الفوز الأول بأبطال آسيا أمام الريان

خطف فريق النصر فوزًا مثيرًا على حساب الريان القطري، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك معقل الفريق الأصفر.

وحقق النصر أول فوز له بالبطولة الآسيوية بعد تعادله أمام الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

أما الريان فتعرض لخسارته الثانية، بعدما سقط في الجولة الأولى على أرضه أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-1.

ولعب محمود حسن تريزيجيه أساسيا في تشكيل الريان، وشارك في دقائق المباراة كاملة، إلى جانب المغربي أشرف بنشرقي.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 4 نقاط من مباراتين متساويا مع السد القطري، فيما يتصدر الأهلي السعودي المجموعة بـ6 نقاط.

وسيخوض الهلال السعودي والشرطة العراقي مباراة في الجولة الثانية مساء الثلاثاء، حيث جمع الهلال 3 نقاط، والشرطة نقطة وحيدة.

سجل هدفا النصر ساديو ماني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول برأسية رائعة سكنت شباك حارس الريان.

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قبل أن يضيف كرستيانو رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 76 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى.

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وقبل الهدف الثاني، سجل كرستيانو هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 47.

وقلص روجر جويديس مهاجم الريان الفارق في الدقيقة 88 بعد متابعة عرضية أشرف بنشرقي، لتنتهي المباراة بفوز النصر 2-1.

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الريان يقلص الفارق عن طريق روجر غيديس بعد تمريرة مميزة من أشرف بنشرقي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة | #النصر_الريان pic.twitter.com/Z7cnTjyZ9h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 30, 2024

وجاءت أبرز هجمات تريزيجيه في الدقيقتين 41 بعد تسلم الكرة بين مدافعي النصر داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع أبعدها لترتد لأشرف بن شرقي ولكن الدفاع تدخل مجددا.

كما سدد تريزيجيه بوجه قدمه الخارجي في الدقيقة 59 ولكن تصدى لها حارس النصر.

ويتضمن مشوار النصر السعودي مواجهة السد والعين والريان والوصل على أرضه، وبيرسيبوليس والشرطة والاستقلال والغرافة خارج ملعبه.

أما الريان فيخوض 4 مباريات داخل أرضه أمام كل من الهلال السعودي، والاستقلال الإيراني، وأهلي جدة السعودي، وبيرسبوليس الإيراني، فيما يلتقي خارج أرضه مع النصر السعودي، والعين الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، والوصل الإماراتي.

ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة تغييراً محورياً من خلال تحويل دور المجموعات التقليدي إلى مرحلة الدوري، حيث تم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق.

يلعب كل فريق ضد 8 منافسين مختلفين داخل منطقته، عبر 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه.

وتتأهل أفضل ثمانية فرق في كل دوري إلى دور الـ16، المقرر إقامة مبارياته في شهر مارس 2025، والذي يتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتباراً من الدور ربع النهائي، حيث تستضيف السعودية الأدوار النهائية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية المباراة النهائية يوم 4 مايو 2025.