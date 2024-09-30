تقرير: موتيابا يتواجد في فرنسا للتوقيع مع بوردو

كشفت إذاعة فرانس بلو جيرون الفرنسية عن تواجد ترافيس موتيابا لاعب الزمالك السابق في فرنسا خلال الفترة الحالية.

وفقا للإذاعة فإن موتيابا يستعد للتوقيع مع فريق بوردو الفرنسي في صفقة انتقال حر.

وكان موتيابا قد رحل عن الزمالك بعد موسم واحد فقط قضاه بصفوف الفريق.

وأعلن الزمالك رحيل اللاعب عن الفريق بعد نهاية فترة إعارة قضاها لمدة موسم وحيد.

ويلعب بوردو بدوري الدرجة الرابعة الفرنسي بعد إعلان النادي إفلاسه بنهاية الموسم الماضي.

ويحتل بوردو حاليا المركز 15 في جدول ترتيب المجموعة الثانية بدوري الدرجة الرابعة.

وكان النادي قد تعاقد خلال الأيام المقبلة مع أندي كارول لاعب ليفربول ووست هام السابق.

وانضم موتيابا للزمالك قادما من كامبالا سيتي الأوغندي.

وشارك موتيابا مع الزمالك في 11 مباراة منذ الانضمام في شهر يناير الماضي.

وتوج صاحب الـ 18 عاما بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية خلال موسمه الأول مع الزمالك.

وسبق لموتايابا المشاركة في 11 مباراة بقميص منتخب أوغندا الأول وسجل خلالها هدف وحيد كان بمرمى الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 في التوقف الدولي السباق.