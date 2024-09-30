تقرير تركي: عمر فايد لم يحصل على تصريح العمل للمشاركة مع بيرشوت

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 22:30

كتب : FilGoal

مصر ضد فرنسا

كشف موقع فوتو سبور التركي عن وجود مشكلة تمنع عمر فايد لاعب بيرشوت البلجيكي من المشاركة مع الفريق حتى الآن.

عمر فايد

النادي : جيرمينال بيرشوت

وانتقل فايد إلى بيرشوت على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات قادما من فنربخشة.

ولم يشارك فايد حتى الآن في أي دقيقة مع بيرشوت أو يدخل قائمة الفريق.

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وفقا للموقع التركي فإن فايد لم يحصل حتى الآن على تصريح العمل وهو ما يمنعه من المشاركة مع الفريق.

وقضى فايد الموسم الماضي معارا لصفوف نوفي بازار الصربي، وعاد من جديد بداية هذا الموسم لكتيبة جوزيه مورينيو.

وخاض فايد الموسم الماضي 21 مباراة في جميع المسابقات مع نوفي بازار.

مدافع منتخب مصر الأولمبي صاحب الـ 21 عاما شارك في أولمبياد باريس 2024 وساهم في الوصول للمربع الذهبي لأول مرة منذ 60 عاما.

لاعب المقاولون العرب السابق سيكون لديه الفرصة للتدرب تحت قيادة نجم ليفربول ومنتخب هولندا السابق دريك كاوت.

ويتولى الهولندي تدريب الفريق منذ بداية الموسم الماضي وقادهم للعودة للدوري البلجيكي بعد موسمين في الدرجة الثانية.

ويحتل بيرشوت المركز الخامس عشر في الدوري البلجيكي برصيد نقطة واحدة بعد مرور 4 جولات بعد تأهله وسط الكبار هذا الموسم.

يذكر أن النادي مملوك للسعودي عبد الله بن مساعد والذي يمتلك أيضا أندية شيفليد يونايتد الإنجليزي وشاتروه الفرنسي وكيرالا يونايتد الهندي والهلال يونايتد الإماراتي.

عمر فايد بيرشوت
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