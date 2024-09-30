شوقي غريب مديرا فنيا لـ الإسماعيلي

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 22:08

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - شوقي غريب

أعلن النادي الإسماعيلي تعيين شوقي غريب مديرا فينا لفريق كرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وسيتولى شوقي غريب تدريب الإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي توفي قبل عدة أسابيع.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتولى فيها شوقي غريب تدريب الإسماعيلي، وكانت الأولى في عام 2013 لفترة قصيرة.

وبدأ شوقي غريب الموسم الماضي مدربا للمقاولون العرب قبل أن يرحل في منتصف الموسم عن الفريق.

وأنهى الإسماعيلي الدوري الموسم الماضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

شوقي غريب البالغ من العمر 65 عاما بدأ مسيرته التدريبية مع منتخب مصر للشباب في عام 2001.

ثم عمل كمدرب عام لمنتخب مصر في الفترة من 2004 وحتى 2011.

بعدها تولى تدريب عدة فرق مثل سموحة والإسماعيلي والإنتاج الحربي.

كما تولى تدريب منتخب مصر الأول في عام 2013.

وقاد أيضا منتخب مصر الأولمي في الفترة من 2018 وحتى 2022.

الإسماعيلي شوقي غريب الدوري المصري
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