بنتايك: الفوز بالسوبر الإفريقي ضد الأهلي أمر رائع

أبدى المغربي محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، موضحًا أن اللقب من أفضل اللحظات في مشواره الكروي.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وقال بنتايك في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك: "مشاركتي أمام الأهلي كانت الأولى لي في مشواري مع الفريق الأبيض، وتوجت ذلك بالفوز ببطولة قارية وذلك أمر رائع بالنسبة لي".

وأضاف "الفوز على الأهلي والتتويج باللقب أمر مهم بالنسبة لي والحمد لله على ما تحقق، كما أن هناك مشهد رائع في الملعب وهو جمهور نادي الزمالك الذي منحنا الطاقة في المباراة، وكان يجب علينا إسعادهم وحصد البطولة".

وتابع "الأجواء الجماهيرية كانت ممتعة في المباراة وتعودت عليها، أشكر زملائي وقادة الفريق على دعمهم المستمر لي منذ انضمامي للزمالك، وساعدوني على التأقلم سريعاَ مع الفريق بجانب دور الجهاز الفني معي".

وأكد محمود بنتايك أن المنافسة مع زملائه في مركز الظهير الأيسر ستكون مفيدة لصالح الزمالك، والجميع سيكون داعم لمن يلعب.

واختتم الظهير الأيسر تصريحاته قائلاً "هدفي الأول والأخير هو التتويج بأي بطولة يشارك فيها الزمالك خلال الفترة المقبلة".

وانضم اللاعب المغربي بنتايك للزمالك قادما من سانت إيتيان الفرنسي على سبيل الإعارة.

وشارك في تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.