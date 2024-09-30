الكشف عن كيفية تواجد مبابي في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل رغم إصابته

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن كيفية تواجد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في قائمة فريقه لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا رغم إصابته.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليل بعد غدا الأربعاء في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس الماضية بالدوري الإسباني وأشارت التوقعات لغيابه لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

وفقا لماركا فإن عملية تعافي مبابي من الإصابة سارت بشكل رائع كما أن الإصابة اتضح أنها كانت أقل من المتوقع.

مبابي سيشارك في المران الجماعي غدا مع الفريق بفرنسا قبل مواجهة ليل وسيتضح حينها إن كان سيشارك في المباراة أم لا.

وعلى الرغم من إمكانية عدم مشاركة مبابي في المباراة إلا أنه أصر على السفر كونها المباراة الأولى للفريق خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب مبابي ضد شقيقه إيثان والذي انتقل إلى صفوف ليل في بداية الموسم الحالي قادما من باريس سان جيرمان.

وشارك مبابي حتى الآن مع ريال مدريد في 9 مباريات وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.