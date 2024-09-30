الكشف عن كيفية تواجد مبابي في قائمة ريال مدريد لمواجهة ليل رغم إصابته

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن كيفية تواجد كيليان مبابي لاعب ريال مدريد في قائمة فريقه لمواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا رغم إصابته.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليل بعد غدا الأربعاء في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس الماضية بالدوري الإسباني وأشارت التوقعات لغيابه لمدة ثلاثة أسابيع بسبب إصابة عضلية.

أخبار متعلقة:
قائمة ريال مدريد - رغم تقارير ابتعاده لـ 3 أسابيع.. أنشيلوتي يضم مبابي ضد ليل Gaming: مبابي ولامين جمال يتنافسان على لاعب الشهر بالدوري الإسباني من FC 25 ريال مدريد يعلن إصابة مبابي أنشيلوتي: إنذارات الاحتجاج على الحكام مبالغ فيها.. وهذا سبب تبديل مبابي وفينيسويس

وفقا لماركا فإن عملية تعافي مبابي من الإصابة سارت بشكل رائع كما أن الإصابة اتضح أنها كانت أقل من المتوقع.

مبابي سيشارك في المران الجماعي غدا مع الفريق بفرنسا قبل مواجهة ليل وسيتضح حينها إن كان سيشارك في المباراة أم لا.

وعلى الرغم من إمكانية عدم مشاركة مبابي في المباراة إلا أنه أصر على السفر كونها المباراة الأولى للفريق خارج ملعبه بدوري أبطال أوروبا.

وسيلعب مبابي ضد شقيقه إيثان والذي انتقل إلى صفوف ليل في بداية الموسم الحالي قادما من باريس سان جيرمان.

وشارك مبابي حتى الآن مع ريال مدريد في 9 مباريات وخلالها سجل 7 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

كيليان مبابي ريال مدريد
نرشح لكم
روديجر: صلاح صدم العالم.. ولاعب مثل الحائط لا أصدق قوته موتا: الشجاعة منحتنا الفوز على لايبزج سيميوني: لعبنا بصورة سيئة أمام بنفيكا.. وعلينا أن نتقبل الهزيمة يوفنتوس يعلن إصابة بريمير بقطع في الرباط الصليبي بريست مفاجأة وسبعة فرق بالعلامة الكاملة.. ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد جولتين بعد هدفه أمام بايرن - إيمري يمدح دوران: تحدثنا عن خروج نوير الدائم جون دوران بعد هدفه أمام بايرن: سجلت في شباك أحد فرق أحلامي مدرب بولونيا: لم يمكننا فعل شيء أمام هدف صلاح.. وخرجنا برؤوس مرفوعة
أخر الأخبار
من مزاملة رونالدو إلى ماليزيا.. خيسي ينضم لـ جوهور دارول تعظيم 2 ساعة | آسيا
أنشيلوتي: إصابة كارباخال خطيرة جدا في الركبة.. سننتظر ونرى ماذا سيحدث 2 ساعة | الدوري الإسباني
وكيله: أشك قليلا فيما كتبه بلعيد.. ولهذا السبب ابتعدت عن المفاوضات مع الأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
هاتريك تورام يقود إنتر للفوز على تورينو في مباراة مثيرة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
صاروخا فالفيردي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على فياريال 3 ساعة | الدوري الإسباني
مران سيراميكا - ظهور إسلام عيسى ولاكاي وموكا وزلاكة قبل إعلان الانتقال الرسمي 3 ساعة | الدوري المصري
مدرب فولام: هدف مانشستر سيتي الأول سُجل بالحظ.. وصنعنا 4 فرص محققين للتسجيل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
"قوة الأبطال في تأثيرهم".. ميتروفيتش يؤكد هيمنة الهلال على الكبار بثنائية ضد أهلي جدة 4 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 مونديال اليد - الأداء الجيد لم يكن كافيا.. ريمونتادا ماجديبورج تنهي حلم الأهلي 3 "عائلتي عالقة تحت القصف ولا مكان لديهم".. رسالة من وسام أبو علي 4 قائمة منتخب مصر - ضم عواد وعبد المنعم ونبيل عماد.. وغياب حجازي والنني وإمام