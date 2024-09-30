الإسماعيلي يكتسح بورتو السويس برباعية وديا

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

الإسماعيلي وبورتو

فاز الإسماعيلي على بورتو السويس بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية.

سجل أهداف الإسماعيلي نادر فرج، وخالد النبريصي، وعمر القط، ومدافع فريق بورتو بالخطأ في مرماه بعد تسديدة محمد بيومي لاعب الإسماعيلي.

وتعرض اللاعب محمد زيدان مهاجم الإسماعيلي، لإصابة في كاحل القدم خلال مشاركته في المباراة، حيث شارك كبديل في الشوط الثاني قبل خروجه بسب الإصابة.

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وأعلن النادي الإسماعيلي عبر صفحته الرسمية، خضوع اللاعب لفحوصات خلال الساعات المقبلة للوقوف على حجم الإصابة، وتحديد المدة التي يحتاجها للتعافي.

ويقود الإسماعيلي الجهاز الفني المؤقت للفريق بقيادة أشرف خضر.

وخاض الإسماعيلي مباراة ودية بنهاية الأسبوع الماضي وحقق الفوز على حساب الشهداء 5-0.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره طلائع الجيش يوم 9 أكتوبر، قبل مواجهة الجونة يوم 16 أكتوبر، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وختم الإسماعيلي الموسم المنقضي في المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

وتولى خضر القيادة الفنية للإسماعيلي خلفا للراحل إيهاب جلال الذي وافته المنية عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفي إيهاب جلال يوم الأربعاء 11 سبتمبر عن عمر يناهز 57 عاما بعد تعرضه لوعكة صحية.

مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة لاختيار الجهاز الفني الجديد للفريق.

وكشف بيان الإسماعيلي عن تعيين لجنة فنية برئاسة علي أبو جريشة وعضوية كل من عماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح الجهاز الفني الجديد.

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