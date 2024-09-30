تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا في الأهلي.. مع اختصاصات مدير الكرة والإشراف على التعاقدات والكشافين

أعلن النادي الأهلي تعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي بشكل رسمي.

وبعد اجتماع لجنة التخطيط في الأهلي برئاسة مختار مختار وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي تم اتخاذ القرار بتعيين محمد رمضان في منصب المدير الرياضي.

بالإضافة إلى حصوله على اختصاصات مدير الكرة.

كما تم تعيين محمد رمضان مشرفا على لجنة الكشافين وعلى إدارة التعاقدات في النادي.

وبذلك تقدم محمد رمضان باستقالته من عضوية لجنة التخطيط الذي تم تعيينه عضوا بها قبل عدة أسابيع.

وعقدت لجنة التخطيط في الأهلي اجتماعا اليوم الإثنين، برئاسة محمود الخطيب وحضور مختار مختار وزكريا ناصف وحسام غالي.

وخلال الاجتماع تم استدعاء سامي قمصان المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيّا، وله اختصاصات مدير الكرة. وفي ذات الوقت مشرفًا على إدارة الكشافين وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفني وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع سامي قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.