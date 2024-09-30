انتهت أبطال آسيا - النصر (2) - (1) الريان

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

تقديم محمود حسن تريزيجيه كلاعب لـ الريان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة النصر السعودي ضد الريان القطري في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك معقل الفريق الأصفر.

ويلعب تريزيجيه أساسيا في تشكيل الريان إلى جانب أشرف بنشرقي، فيما يتواجد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو في تشكيل النصر للمباراة.

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نهاية المباراة بفوز النصر 2-1

ق 88.. جوووووول تقليص الفارق . كرة عرضية أرضية من أشرف بنشرقي تابعها روجر جويديس في الشباك مسجلا هدف تقليص الفارق.

ق 76.. جوووووول الهدف الثاني بتسديدة قوية من كرستيانو رونالدو بقدمه اليسرى لتسكن شباك الريان.

ق 59.. تسديدة من تريزيجيه بقدم وجهه الخارجي ولكن تصدى لها حارس النصر.

ق 55.. انطلاقة خطيرة من رونالدو ليسدد ولكن اصطدمت بمدافع الريان

ق 47.. هدف ملغي لـ كرستيانو رونالدو بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45 + 4 .. ضربة حرة مباشرة لصالح الريان سددها تريزيجيه بعيدا عن المرمى

ق 45+2.. جووووول ساديو ماني يسجل الهدف الأول للنصر برأسية رائعة سكنت شباك حارس الريان.

ق 42.. اصطدام رونالدو بالحارس باولو فيكتور بعد كرة مشتركة والأخير يتلقى العلاج

ق41.. فرصة هطيرة من تريزيجيه بعد تسلم الكرة بين مدافعي النصر داخل منطقة الجزاء، ولكن الدفاع أبعدها لترتد لأشرف بن شرقي ولكن الدفاع تدخل مجددا.

ق 39.. إصابة قوية لـ تاليسكا بعد تدخل مع مدافع الريان حازم شحاته.

ق 37.. كرة عرضية رائعة من ساديو ماني، ارتقى لها رونالدو ولعبها رأسية ولكن مرت بجوار القائم.

ق 13.. إنقاذ رائع من باولو فيكتور بعد تسديدة من رونالدو

ق 5.. هجمة مرتدة خطيرررة لصالح النصر.. أوتافيو مرر الكرة بـ أنجيلو جابرييل الذي انفرد بمرمى الريان ولكنه سدد بجوار القائم.

انطلاق المباراة

تريزيجيه النصر الريان دوري أبطال آسيا للنخبة رونالدو ماني بنشرقي
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