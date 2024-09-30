رغم إصابته بقطع في الرباط الصليبي.. برشلونة يمدد تعاقده مع مارك بيرنال

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

إصابة مارك بيرنال - رايو فايكانو ضد برشلونة

أعلن نادي برشلونة تمديد تعاقده مع لاعبه الشاب مارك بيرنال.

مارك بيرنال

النادي : برشلونة

برشلونة

ووقع بيرنال على عقد جديد مع النادي لمدة موسمين مقبلين حتى 2026 مع وجود خيار التمديد لثلاثة مواسم إضافية.

وأشار النادي إلى وجود شرط جزائي في العقد الجديد مقابل 500 مليون يورو.

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وبدأ اللاعب في الحصول على مكان أساسي بتشكيل برشلونة إلى أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو.

وشارك بيرنال في المباراة بشكل أساسي وقدم أداء جيد حتى تعرض للإصابة في الوقت بدل من الضائع للمباراة.

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعد الفوز في أول6 مباريات بالدوري وخسارة المباراة الأخيرة وبفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

مارك بيرنال برشلونة
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