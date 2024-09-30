تشكيل الريان – تريزيجيه أساسي في مواجهة رونالدو والنصر في أبطال آسيا

دفع يونس علي المدير الفني للريان القطري بـ محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل فريقه الأساسي ضد النصر السعودي.

تريزيجيه النادي : الريان الريان النصر

ويلعب الريان ضد النصر في الجولة الثانية من الدور الأول لدوري أبطال آسيا للنخبة، في المباراة التي تقام على ملعب الأول بارك معقل الفريق الأصفر.

وخسر الريان المباراة الأولى على ملعبه ضد الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف.

أما النصر تعادل مع الشرطة العراقي بهدف لكل فريق في الجولة الأولى.

وجاء تشكيل الريان كالآتي:

المرمى: باولو فيكتور

الدفاع: حازم أحمد – جوليان دي سارت – محمد صالح – عبد العزيز حاتم

الوسط: ديفيد جارسيا – أندريه أمارو – جوشوا برينت

الهجوم: تريزيجيه – روجر جيديس – أشرف بنشرقي

بينما جاء تشكيل النصر كالآتي:

المرمى: بينتو ماثيوس

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – محمد آل فتيل – سالم النجدي

الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو مونتيرو – أندرسون تاليسكا –

الهجوم: أنجيلو جابرييل – ساديو ماني – كريستيانو رونالدو