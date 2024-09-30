تقرير إنجليزي: بديل رودري؟ مانشستر سيتي مهتم بضم باريلا في يناير

يبحث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن بديل لـ رودري لاعب وسط الفريق، الذي تعرض للإصابة أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الاتحاد.

وتعرض رودري للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، ليخضع لعملية جراحية وينتهي موسم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح موقع "فوتبول انسايدر" الإنجليزي، أن مانشستر سيتي مهتم بضم نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب رودري.

وأشار الموقع أن مانشستر سيتي سيتعين عليه دفع 70 مليون جنيه إسترليني على الأقل لإتمام الصفقة

ويرتبط باريلا صاحب الـ27 عاما، بعقد طويل الأمد مع إنتر ميلان حتى عام 2029.

وانضم باريلا إلى إنتر على سبيل الإعارة من كالياري مقابل 10 ملايين جنيه أسترليني عام 2019، قبل أن ينتقل بشكل دائم مقابل 27 مليون جنيه أسترليني، ليصل إجمالي رسوم انتقاله 37 مليون جنيه أسترليني.

وساهم باريلا في تتويج إنتر بالدوري الإيطالي، وكذلك التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف سجله رودري المصاب.

وقام جوارديولا خلال مواجهة نيوكاسل التي أقيمت يوم السبت، بالدفع بـ كوفاسيتش بجانب ريكو لويس، وجوندوجان في وسط الملعب، قبل أن يعلق المدرب الإسباني عقب المباراة: "أحاول إيجاد حل لإصابة رودري، بالطبع ستفتقدون رودري، قوته البدنية وحضوره، كان استثنائيًا".