تقرير إنجليزي: بديل رودري؟ مانشستر سيتي مهتم بضم باريلا في يناير

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 19:28

كتب : FilGoal

نيكولو باريلا - إنتر

يبحث بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، عن بديل لـ رودري لاعب وسط الفريق، الذي تعرض للإصابة أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب الاتحاد.

وتعرض رودري للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الهلالي، ليخضع لعملية جراحية وينتهي موسم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأوضح موقع "فوتبول انسايدر" الإنجليزي، أن مانشستر سيتي مهتم بضم نيكولو باريلا لاعب وسط إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الشتوية لتعويض غياب رودري.

أخبار متعلقة:
بدأت لعنة رودري؟ مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل ويفشل في الانتصار الثاني تواليا نهاية موسم رودري مع مانشستر سيتي الخسارة تصل لـ 33%.. كيف يتأثر مانشستر سيتي في غياب رودري

وأشار الموقع أن مانشستر سيتي سيتعين عليه دفع 70 مليون جنيه إسترليني على الأقل لإتمام الصفقة

ويرتبط باريلا صاحب الـ27 عاما، بعقد طويل الأمد مع إنتر ميلان حتى عام 2029.

وانضم باريلا إلى إنتر على سبيل الإعارة من كالياري مقابل 10 ملايين جنيه أسترليني عام 2019، قبل أن ينتقل بشكل دائم مقابل 27 مليون جنيه أسترليني، ليصل إجمالي رسوم انتقاله 37 مليون جنيه أسترليني.

وساهم باريلا في تتويج إنتر بالدوري الإيطالي، وكذلك التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام مانشستر سيتي بهدف سجله رودري المصاب.

وقام جوارديولا خلال مواجهة نيوكاسل التي أقيمت يوم السبت، بالدفع بـ كوفاسيتش بجانب ريكو لويس، وجوندوجان في وسط الملعب، قبل أن يعلق المدرب الإسباني عقب المباراة: "أحاول إيجاد حل لإصابة رودري، بالطبع ستفتقدون رودري، قوته البدنية وحضوره، كان استثنائيًا".

نيكولو باريلا بديل رودري مانشستر سيتي إنتر ميلان جوارديولا
نرشح لكم
تقرير: تقرير موتيابا يتواجد في فرنسا للتوقيع مع بوردو رومانو: تشيزني يجري الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى برشلونة الزمالك يعلن ضم جيفرسون كوستا وقيده بالقائمة الإفريقية خبر في الجول – سموحة يتمم الاتفاق لضم الوادي.. وموعد إعلان التعاقد الصفقة السادسة.. الزمالك يضم المدافع الغيني جيفرسون كوستا الغرافة يضم سيرخيو ريكو ووجدي كشريدة خبر في الجول - وصول المدافع جيفرسون كوستا لمصر تمهيدا للتوقيع لـ الزمالك خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه لضم عبد الله محمود وتشمبادي
أخر الأخبار
الشريعي يكشف هل سيحصل إنبي على مبلغ من الزمالك في حالة فوزه بالسوبر المصري 53 ثاتيه | الكرة المصرية
خبر في الجول - محترف مصري ينتقل من الدوري الهولندي إلى القبرصي 7 دقيقة | المحترفون
المصري يعلن استدعاء لاعبه الجديد لمنتخب بلاده 28 دقيقة | الكرة المصرية
سلة – بعد اعتذار 4 فرق.. إجراء قرعة البطولة العربية بمشاركة الاتحاد السكندري 34 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة كاملة لـ تريزيجيه.. النصر يحقق الفوز الأول بأبطال آسيا أمام الريان 44 دقيقة | الوطن العربي
تقرير: تقرير موتيابا يتواجد في فرنسا للتوقيع مع بوردو ساعة | ميركاتو
تقرير تركي: عمر فايد لم يحصل على تصريح العمل للمشاركة مع بيرشوت ساعة | الكرة الأوروبية
شوقي غريب مديرا فنيا لـ الإسماعيلي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره