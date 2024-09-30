هازارد: محمد صلاح أفضل مني بفارق كبير

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

محمد صلاح - هازارد

يرى إدين هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق أن محمد صلاح أفضل منه بفارق كبير.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسبق لصلاح وهازارد التزامل في فترة سابقة بتشيلسي.

وقال هازارد عبر موقع sportsbible: "هل كنت تعرفون أن محمد صلاح سيكون بذلك المستوى عندما كان بتشيلسي، لقد كان جيدا بالفعل ولكن بذلك المستوى؟

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وتابع "صلاح لعب ضدنا مع بازل في دوري الأبطال ورأيناه وأعجبنا به وفي العام التالي تعاقد النادي معه وقلنا نعم علينا أن نتعاقد مع هذا الفتى ولكن في كرة القدم تحدث مراحل هبوط وصعود وفي النهاية ما قدمه مع ليفربول كان مذهلا".

وأضاف "من الأفضل أنت أم محمد صلاح؟ صلاح أفضل بفارق كبير".

ولم يوفق صلاح في حجز مقعد أساسي مع تشيلسي ليرحل إلى صفوف فيورنتينا على سبيل الإعارة ثم روما قبل أن يعود للدوري الإنجليزي من بوابة ليفربول ويتألق برفقته.

واعتزل هازارد لعب كرة القدم بنهاية الموسم قبل الماضي بعد عدة سنوات مع ريال مدريد.

إدين هازارد محمد صلاح
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