رومانو: تشيزني يجري الكشف الطبي تمهيدا للانضمام إلى برشلونة

يخضع فوتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي ومنتخب بولندا السابق للكشف الطبي في نادي برشلونة استعدادا للانضمام لصفوف الفريق.

فويتشيك تشيزني النادي : معتزل برشلونة

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن تشيزني يخضع للكشف الطبي في برشلونة.

وذلك قبل أن يوقع عقود انضمامه لبرشلونة في صفقة انتقال حر.

وسيعود تشيزني من اعتزال كرة القدم من أجل الانضمام لصفوف برشلونة لتعويض غياب مارك أندري تير شتيجن الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن تشيزني اعتزاله كرة القدم بعد المشاركة في يورو 2024 مع منتخب بولندا.

وفي حالة عودته من الاعتزال يحق له الانضمام لأي ناد في الوقت الحالي دون الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبدأ تشيزني مسيرته في بولندا مع فريق أجريكولا وارسو ثم ليجيا وارسو ثم انضم إلى أرسنال.

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وأعير من أرسنال إلى برينتفورد ثم تمت إعارته مرة أخرى إلى روما.

وأخيرا انضم على يوفنتوس في عام 2017 وظل معه حتى الاعتزال.

وخاض تشيزني مع يوفنتوس 252 مباراة حافظ فيهم على نظافة شباكه 103 مرة واستقبل 233 هدفا.

وتوج الحارس صاحب الـ34 عاما مع يوفنتوس بالدوري الإيطالي ثلاث مرات ومثلهم للكأس ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

كما خاض مع منتخب بولندا 84 مباراة استقبل خلالهم 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 34 لقاء.

وبرر تشيزني قرار اعتزاله بأنه يريد التركيز على حياته العائلية رفقة زوجته وأطفاله.

وأجرى تير شتيجن جراحة ناجحة وسيغيب على الأرجح حتى نهاية الموسم الحالي.