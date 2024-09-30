قائمة ريال مدريد - رغم تقارير ابتعاده لـ 3 أسابيع.. أنشيلوتي يضم مبابي ضد ليل

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة الفريق المستدعاه لمباراة ليل.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه ليل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وضم المدرب الإيطالي كيليان مبابي في مفاجأة غير متوقعة بسبب الإصابة التي عانى منها.

وأصيب المهاجم الفرنسي بعد مباراة فريقه ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني.

وغاب بالفعل مبابي عن لقاء أتليتكو مدريد في دربي المدينة.

وكان موقع ذا أثلتيك قد كشف عقب إصابة مبابي أنه سيغيب لمدة 3 أسابيع، لكنه سرعان ما عاد مرة أخرى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – لوكاس فاسكيز – جيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي – ياكوبو

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك

وفاز ريال مدريد على شتوتجارت في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.