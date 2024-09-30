خبر في الجول - اتجاه لعدم استدعاء النني وحجازي وإمام عاشور إلى معسكر المنتخب

يسود اتجاه داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني لعدم استدعاء ثلاثة لاعبين كان قد تم استدعائهم بالمعسكر الماضي.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر أكتوبر المقبل، إذ يلتقي الفراعنة مع موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاه داخل منتخب مصر لعدم استدعاء الثلاثي محمد النني وأحمد حجازي وإمام عاشور.

ويخطط الجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل التجهيز لكأس العالم 2026، ويرغب في منح عناصر جديدة الفرصة خلال الفترة المقبلة.

ويعقد الجهاز الفني للمنتخب جلسة مساء اليوم الإثنين من أجل حسم اختيارات القائمة بشكل نهائي.

كما استقر الجهاز الفني بقيادة منتخب مصر على السفر يوم 13 أكتوبر المقبل على متن طائرة خاصة لمواجهة موريتانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.