مؤتمر فليك: دي يونج عاد من الإصابة.. ولا أعرف الضغط أبدا والتعاقد مع تشيزني

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

هانز فليك

أكد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة عودة فرينكي دي يونج لاعب الفريق من الإصابة التي عانى منها منذ الموسم الماضي.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه يانج بويز في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الألماني خلال مؤتمر صحفي: "لا أعرف ما هو الضغط، لأن كرة القدم وظيفتنا، كل شخص لديه ضغوطه الخاصة في وظيفته، علينا أن نفوز على يانج بويز، هناك دائما ضغط لتحقيق الفوز، علينا أن نمحو مباراة موناكو".

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وأضاف "ليس لدينا أي نقاط الآن، لكننا نلعب على أرضنا ضد فريق جيد حصل عن جدارة على مكانه في دوري أبطال أوروبا، نحن واثقون في تحقيق الفوز".

وأكمل "إنها أخبار رائعة أن يتمكن فرينكي دي يونج من العودة إلى الفريق، حتى لو كان ذلك لمدة 5 أو 10 دقائق فقط، إنه أمر مهم بالنسبة لنا".

وشدد "لم أر ذلك أحداث دربي مدريد، لا أعرف ما حدث، أعتقد أنه يجب تحديد هوية الأشخاص ومنعهم من دخول الملاعب، إنه أمر صعب، هذا ليس جزءا من كرة القدم، يجب على المشجعين أن يهتفوا لفرقهم فقط".

وأنهى حديثه قائلا: "تشيزني؟ أنا لا أتحدث عن اللاعبين الذين ليسوا في الفريق، وهو كذلك في الوقت الحالي".

وخسر برشلونة في الجولة الأولى من موناكو بهدفين مقابل هدف خارج ملعبه.

برشلونة يانج بويز دوري أبطال أوروبا هانز فليك
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