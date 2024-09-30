كرة يد - طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد ماجديبورج في مونديال الأندية

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 15:48

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - برشلونة كرة يد - كأس العالم للأندية لكرة اليد

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مباراة الأهلي ضد ماجديبورج الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

ويلعب الأهلي أمام ماجديبورج غدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساء على صالة العاصمة الإدارية.

وكشفت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مواجهة الأهلي ضد ماجديبورج بـ 75 جنيها.

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لحجز التذاكر من هنا.

وحصد ماجديبورج الألماني لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت.

ووصل الأهلي للمربع الذهبي للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته.

وكانت أفضل مراكز الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد في 2007 عندما حقق الأحمر المركز الثاني.

بينما آخر مرة وصل فيها الأهلي للمربع الذهبي، حقق المركز الرابع في نسخة 2022.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المربع الذهبي رفقة أندية برشلونة وفيزبريم وماجديبورج.

ويعتبر برشلونة الأكثر تتويجا بلقب مونديال الأندية برصيد 5 مرات.

وتأهل الأهلي كأفضل ثاني بعدما حقق نقطتين بفارق أهداف +26 هدفا ليحقق أفضلية على فريقي الخليج السعودي والزمالك على الترتيب.

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