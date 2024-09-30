كرة نسائية - وادي دجلة يدعم صفوف فريق السيدات بـ 5 صفقات جديدة

أعلن نادي وادي دجلة تعاقده مع خمس صفقات جديدة لتدعيم فريق السيدات استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد وادي دجلة مع كل من مديحة حبيب وسارة السرنجاوي ونور نهاد وبسمة محمد ونادين الشافعي.

ويأتي التدعيم بهدف دعم صفوف الفريق لتحقيق المزيد من البطولات المحلية والمنافسة على الألقاب القارية.

وتعاقد نادي وادى دجلة، مع اللاعبات الجدد في صفقات انتقال حر بعد انتهاء تعاقدهن مع أندية مصرية وسعودية.

وتخطط الإدارة لضم صفقتين إضافيتين جدد قريبًا، وتسهم الصفقات الجديدة في دعم مسيرة فريق الكرة النسائية لما يتميزن به من مهارات فنية وبدنية ويقود الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادى دجلة، المدربة الجنوب إفريقية شيلين بويسن.

ونجح وادى دجلة في تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس أول فريق للسيدات عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.

وأشار وادي دجلة إلى أن تعاقداته تأتي في إطار حرص مجلس الإدارة على تشجيع ممارسة السيدات لمختلف الألعاب الرياضية، والحفاظ على استمرار ريادة النادي لكرة القدم النسائية في مصر.