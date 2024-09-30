ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا.. والمدة المتوقعة لغيابه

أعلن نادي ريال مدريد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق وذلك بعد نهاية مباراة أتليتكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف ريال مدريد خلال بيان أن الحارس البلجيكي يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

وحسب صحيفة آس، فإن المدة المتوقعة لغياب كورتوا هي أسبوعين ومن المتوقع عودته عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وفي حال غيابه هذه الفترة، فبالتالي سيغيب الحارس البالغ من العمر 32 عاما عن مباراة ليل في دوري أبطال أوروبا، وفياريال ومن المتوقع أن يعود كورتوا في مباراة سيلتا فيجو يوم 19 أكتوبر القادم.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

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¡SE SUSPENDE AL MOMENTO EL DERBI MADRILEÑO!



Los jugadores se van al vestuario, luego que la afición arrojara objetos al campo.



Hasta el Cholo Simeone le pide a los hinchas parar. pic.twitter.com/ViaO11EVJf — Futbol Picante (@futpicante) September 29, 2024

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.