ريال مدريد يعلن إصابة كورتوا.. والمدة المتوقعة لغيابه

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 14:50

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي ريال مدريد إصابة تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق وذلك بعد نهاية مباراة أتليتكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف ريال مدريد خلال بيان أن الحارس البلجيكي يعاني من إصابة في العضلة الضامة.

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وحسب صحيفة آس، فإن المدة المتوقعة لغياب كورتوا هي أسبوعين ومن المتوقع عودته عقب فترة التوقف الدولي المقبلة.

وفي حال غيابه هذه الفترة، فبالتالي سيغيب الحارس البالغ من العمر 32 عاما عن مباراة ليل في دوري أبطال أوروبا، وفياريال ومن المتوقع أن يعود كورتوا في مباراة سيلتا فيجو يوم 19 أكتوبر القادم.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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