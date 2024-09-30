حفل غنائي بين شوطي نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة
الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 14:45
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عن إقامة حفل بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم لعام 2026 بالتعاون مع منظمة GlobalCitizen.
جاء الإعلان أثناء مهرجان GlobalCitizen السنوي التي تقيمه المنظمة الخيرية من أجل إنهاء الجوع حول العالم.
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