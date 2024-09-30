مصدر بالأهلي لـ في الجول: تلقينا خطابا من فيفا بتسليم كأس للفائز من مواجهتنا ضد العين

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 14:00

كتب : أحمد الخولي

الأهلي ضد زد

تلقى النادي الأهلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مواجهة العين في كأس إنتركونتينينتال.

وتنتظر الأهلي مواجهة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة بدلا من كأس العالم للأندية بنظامها السنوي.

وقرر فيفا تسليم كأسا للفريق الفائز بالمواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة المباراة يوم 29 أكتوبر المقبل.

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وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "تلقينا خطابا من فيفا يفيد بمراسم تتويج وتسليم كأس للفائز من مواجهة الأهلي ضد العين على استاد القاهرة".

وتابع "يأتي ذلك بالإضافة إلى تأهل الفريق الفائز للدور المقبل من كأس إنتركونتينينتال والمقرر إقامته في ديسمبر بمدينة الدوحة".

واختتم المصدر تصريحاته "خاطب النادي الأهلي الجهات المعنية من أجل السعة الكاملة للحضور الجماهيري باستاد القاهرة".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وضمن كل من ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: يلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول يواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

كأس إنتركونتينينتال الأهلي العين الجماهير
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