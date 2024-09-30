مؤتمر أرتيتا: موقف أوديجارد وميرينو من مواجهة سان جيرمان.. ولويس إنريكي صادق

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن موقف مارتن أوديجارد وميكيل ميرينو من المشاركة ضد باريس سان جيرمان.

ومن المقرر أن يواجه أرسنال منافسه باريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "الثنائي مارتن أوديجارد وميكيل ميرينو لن يتواجد في مباراة باريس سان جيرمان، لا نتوقع عودة أي لاعب".

وأضاف "ريكاردو كالافيوري كان يعاني من آلام بعد مباراة ليستر، دعونا نرى كيف ستكون حالته اليوم".

وأكمل "لويس إنريكي يتسم بالصدق، إنه صريح، ينظر في عينيك ويخبرك بما يفكر فيه، أعتقد أن اللاعبين يقدرون ذلك، عندما يستطيع شخص ما أن يجعلك تشعر بهذا الشعور، فهذا أمر رائع".

وتابع "باريس سان جيرمان فريق قوي للغاية، يسيطر على كل مرحلة من مراحل اللعب، عندما لا تكون الكرة بحوزته، فإنه يريد استعادتها مباشرة، هذا هو لويس إنريكي أينما يكون يلعب بنفس السياق".

وأنهى حديثه قائلا: "استبعاد عثمان ديمبيلي؟ لقد تلقينا الخبر للتو، لا أعلم إن كان صحيحا أم لا، لكننا سنستعد لكل الاحتمالات الممكنة".

وتعادل أرسنال في مباراته الأولى في البطولة ضد أتالانتا بدون أهداف.