خبر في الجول – سموحة يتمم الاتفاق لضم الوادي.. وموعد إعلان التعاقد

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 13:23

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

عبد الكبير الوادي - فيوتشر

أتم نادي سموحة الاتفاق مع عبد الكبير الوادي لاعب مودرن سبورت السابق لضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سموحة اتفق مع اللاعب المغربي على عقد يمتد لمدة موسمين.

وأفاد مصدر من النادي السكندري أن إعلان التعاقد سيكون غدا الثلاثاء.

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وفسخ مودرن سبورت عقد اللاعب الذي كان يمتد حتى 2026.

ولعب الجناح البالغ من العمر 31 عاما في سموحة من قبل.

وضم سموحة الوادي في شتاء 2020 قادما من وادي دجلة قادما على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يتعاقد معه بشكل دائم.

ثم غادر الوادي إلى مودرن سبورت في صيف 2022 قبل أن يفسخ عقده منذ أيام.

ولعب الوادي الموسم الماضي مع مودرن سبورت 36 مباراة في جميع البطولات مسجلا 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

وسبق أن أتم سموحة الاتفاق لضم محمود صابر لاعب بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وتعاقد سموحة أيضا في وقت سابق مع محمد سعيد جهينة لاعب فريق مركز شباب القزازين أحد أندية دوري القسم الثاني ب.

وحصل سموحة على الاستغناء الخاص بجهينة مقابل دفع 700 ألف جنيه مصري حصل عليهم مركز شباب القزازين.

وكان سموحة قد تعاقد مع أدهم أحمد لاعب نادي بروكسي أحد اندية دوري المحترفين منذ أيام لتدعيم وسط ملعب فريقه.

وظهر أدهم بشكل جيد مع بروكسي خلال الموسم المنصرم وسجل هدفا رائعا في شباك الزمالك.

كما علم FilGoal.com أن سموحة قد أتم استعارة النيجيري صامويل أمادي لمدة موسم من صفوف سيراميكا.

أمادي البالغ من العمر 21 عاما وصل إلى وصل إلى الدوري المصري في صيف 2022، قادما من أكوا يونايتد النيجيري.

وقبل ذلك كان اللاعب الشاب يلعب في صفوف واري وولفز، الذي تركه إلى أكوا في 2022.

ولعب أمادي 17 مباراة في الموسم الماضي 2023-2024 مع سيراميكا.

إجمالا خلال موسمين لعب أمادي 24 مباراة في الدوري، وصنع هدفا واحدا.

ميركاتو الدوري المصري عبد الكبير الوادي مودرن سبورت سموحة
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