مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل تأهيل محمد هاني.. ومدة غيابه

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 13:14

كتب : أحمد الخولي

محمد هاني - الأهلي ضد الاتحاد

يستعد محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي لبدء برنامجه التأهيلي الخاص بعد تعرضه للإصابة في السوبر الإفريقي.

محمد هاني

النادي : الأهلي

الأهلي

وأصيب هاني في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك ولم يستكمل اللقاء وتم استبداله اضطراريا.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "البرنامج التأهيلي الخاص بمحمد هاني لمدة 6 أسابيع، ويعتمد موعد عودة اللاعب حسب استجابته".

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وكشف المصدر "إذا كان محمد هاني في حاجة لفترة أطول فالحد الأقصى سيكون ثلاثة أشهر من الآن".

وبذلك بات في حكم المؤكد غياب محمد هاني عن منافساتي السوبر المصري ومواجهة كأس إنتركونتينينتال ضد العين الإماراتي في شهر أكتوبر المقبل.

وتعرض هاني للإصابة بعد كرة مشتركة مع نبيل عماد لاعب الزمالك في الدقائق الأولى من المباراة.

وسقط هاني على أرضية الملعب وتم علاجه من الجهاز الطبي للأهلي ولكنه لم يستطع استكمال المباراة بعد سقوطه للمرة الثالثة.

الظهير الأيمن الدولي خاض الموسم الماضي 43 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 3.

كما شارك أساسيا في مباراتي جور ماهيا الكيني في دوري أبطال إفريقيا، والسوبر الإفريقي في بداية الموسم الجاري 2024-25.

الأهلي محمد هاني السوبر الإفريقي
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