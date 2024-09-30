"بقلب مليء بالذكريات أغلق هذا الفصل".. جريزمان يعلن اعتزاله الدولي

أعلن أنطوان جريزمان لاعب منتخب فرنسا وأتليتكو مدريد اعتزاله الدولي.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد فرنسا

وكتب اللاعب البالغ من العمر 33 عاما عبر حسابه على موقع X "بقلب مليء بالذكريات أختتم هذا الفصل من حياتي، شكرا لكم على هذه المغامرة الرائعة ذات الألوان الثلاثة، أراكم قريبا".

ولعب جريزمان مع منتخب فرنسا 137 مباراة، وسجل 44 هدفا وصنع 38 آخرين.

وحقق جريزمان جائزة لاعب العام في فرنسا لسنة 2016.

وحاز على جائزة هداف بطولة يورو 2016 بعدما سجل 6 أهداف.

وتوج جريزمان على بطولة كأس العالم 2018.

وتمكن جريزمان من التتويج ببطولة يورو 2010 تحت 19 عاما.

وساهم جريزمان في مباراة منتخب بلاده ضد كرواتيا في نهائي كأس العالم 2018 إذ سجل هدفا وصنع هدفين في اللقاء.

واستمر ديديه ديشامب المدير الفني لفرنسا في استدعاء جريزمان حتى فترة التوقف الدولي الأخير.