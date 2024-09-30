وكيله: الجزيري تلقى عرضا بـ 3 أضعاف ما يتلقاه في الزمالك.. ومفاجأة بشأن اعتزاله

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 11:53

كتب : FilGoal

سيف الجزيري

كشف حازم فتوح وكيل أعمال سيف الجزيري مهاجم الزمالك، عن تفاصيل العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار فتوح إلى تلقي الجزيري عرضا بثلاثة أضعاف ما يتلقاه في الزمالك قبل انطلاق الموسم الجاري.

وقال حازم فتوح وكيل أعمال سيف الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيف الجزيري حصل على عرض سعودي في يناير الماضي من أحد أندية الدوري الممتاز".

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وتابع "لكن حسين لبيب رئيس النادي رفض بسبب حاجة النادي له، واللاعب رحب بذلك واستمر".

وكشف حازم فتوح "العرض الإماراتي الأخير الذي وصل إلى سيف الجزيري قبل انطلاق الموسم كان تقريبا ثلاثة أضعاف ما يحصل عليه في الزمالك، لكن الجانب المادي ليس في مقدمة اهتمامات اللاعب".

وأوضح "أزمة الجزيري مع الزمالك خلال الفترة الماضية لم تكن لأسباب مالية لكن الأمر كان معنويا وتقديريا بشكل أكبر".

وواصل "الجزيري وقع لنادي الزمالك لمدة موسمين بجانب الموسم الجاري".

وأضاف وكيل أعماله "اللاعب قرر اعتزال كرة القدم بعد نهاية تعاقده مع الزمالك ليعتزل بالقميص الأبيض وهو قرار شبه محسوم".

واختتم حازم فتوح تصريحاته "الجزيري وأسرته يرتبطون بعلاقة قوية مع الزمالك وجماهيره، وأسرته كانت تطالبه بالاستمرار مع النادي".

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأصبح ذلك هو لقب السوبر الإفريقي الأول للزمالك بعد سنة 2020.

فيما خسر الأهلي اللقب للعام الثاني على التوالي ليقف رصيده عند التتويج به عند ثماني بطولات.

ويعد الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب ويليه الزمالك.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

الزمالك سيف الجزيري
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