سيميوني: كورتوا يهاجم الناس ثم يضحك ويلعب دور الضحية

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

هاجم دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بسبب أحداث دربي المدينة.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين عقب المباراة: "يجب معاقبة من يستفز أولا لتكون الأمور عادلة، عندما تستفز الجماهير فستلقى رد فعل قوي، أنا لا أتفق مع فعل الجمهور، لكن يجب ألا تستفزهم، عندما ذهبت للجمهور قال لي بأن كورتوا تسبب في ذلك".

أخبار متعلقة:
فينيسيوس يعادل مرموش.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو في دربي توقف "الولاعة" حسين لبيب: سنحاول تنظيم مباراة ودية بين الزمالك وريال مدريد مؤتمر سيميوني: الدربي داخل الملعب فقط.. وريال مدريد افتقد كروس كروس: كنت على وشك الانضمام إلى مانشستر يونايتد قبل الانتقال لـ ريال مدريد

وأضاف "لا يوجد أحد يغضب فجأة بدون سبب، ولذلك غير مسموح بأن تستفز الجمهور، مشكلة الولاعات حدثت مع كورتوا عندما كان في فريقنا ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، لكن الفارق أن لم يحدث أي شيء هناك".

وأنهى حديثه قائلا: "طلبت من كورتوا أن يظل هادئا، كن حذرا مع أولئك الذين يلعبون دور الضحية، يمكنك أن ترى ذلك عندما يهاجم كورتوا الناس ثم يضحك".

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ريال مدريد أتليتكو مدريد كورتوا دييجو سيميوني الدوري الإسباني
نرشح لكم
RMC: قرار تأديبي من لويس إنريكي تجاه ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال مؤتمر أرتيتا: موقف أوديجارد وميرينو من مواجهة سان جيرمان.. ولويس إنريكي صادق "بقلب مليء بالذكريات أغلق هذا الفصل".. جريزمان يعلن اعتزاله الدولي رومانو: إصابة كورتوا في دربي مدريد.. وموقفه من مواجهة ليل أنشيلوتي: لا أحب إيقاف الدربي ولكن.. وهذا ما قاله لي الحكم وإيجابية التعادل مع أتليتكو فينيسيوس يعادل مرموش.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو في دربي توقف "الولاعة" بسبب "لاب توب".. بطاقة صفراء لـ مورينيو في الدوري التركي بوستيكوجلو: لهذا السبب طُرد برونو.. وكان يجب تسجيل هدفين أو ثلاثة
أخر الأخبار
RMC: قرار تأديبي من لويس إنريكي تجاه ديمبيلي قبل مواجهة أرسنال 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر بالأهلي لـ في الجول: تلقينا خطابا من فيفا بتسليم كأس للفائز من مواجهتنا ضد العين 35 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أرتيتا: موقف أوديجارد وميرينو من مواجهة سان جيرمان.. ولويس إنريكي صادق ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سموحة يتمم الاتفاق لضم الوادي.. وموعد إعلان التعاقد ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل تأهيل محمد هاني.. ومدة غيابه ساعة | الكرة المصرية
وكيل فهد المولد يكشف عن تحسن بسيط في حالته الصحية ساعة | سعودي في الجول
"بقلب مليء بالذكريات أغلق هذا الفصل".. جريزمان يعلن اعتزاله الدولي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيله: الجزيري تلقى عرضا بـ 3 أضعاف ما يتلقاه في الزمالك.. ومفاجأة بشأن اعتزاله 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا 2 موعد والقنوات الناقلة والمعلقين.. تفاصيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك 3 مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول موقف الجهاز الفني واللاعبين والصفقات بعد خسارة السوبر الإفريقي 4 بهدف صلاح في ولفرهامبتون.. رقم على مستوى ركلات الجزاء وآخر من الصعب كسره