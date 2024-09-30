سيميوني: كورتوا يهاجم الناس ثم يضحك ويلعب دور الضحية

هاجم دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد، تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بسبب أحداث دربي المدينة.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني للصحفيين عقب المباراة: "يجب معاقبة من يستفز أولا لتكون الأمور عادلة، عندما تستفز الجماهير فستلقى رد فعل قوي، أنا لا أتفق مع فعل الجمهور، لكن يجب ألا تستفزهم، عندما ذهبت للجمهور قال لي بأن كورتوا تسبب في ذلك".

وأضاف "لا يوجد أحد يغضب فجأة بدون سبب، ولذلك غير مسموح بأن تستفز الجمهور، مشكلة الولاعات حدثت مع كورتوا عندما كان في فريقنا ضد ريال مدريد في سانتياجو برنابيو، لكن الفارق أن لم يحدث أي شيء هناك".

وأنهى حديثه قائلا: "طلبت من كورتوا أن يظل هادئا، كن حذرا مع أولئك الذين يلعبون دور الضحية، يمكنك أن ترى ذلك عندما يهاجم كورتوا الناس ثم يضحك".

video:1

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.