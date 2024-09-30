رومانو: إصابة كورتوا في دربي مدريد.. وموقفه من مواجهة ليل

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 11:14

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا - ريال مدريد

تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لإصابة في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الحارس البلجيكي اشتكى من بعض الآلام العضلية عقب مباراة دربي مدريد.

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وأفاد رومانو أن كورتوا لن يلحق بمباراة فريقه ضد ليل.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد منافسه ليل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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