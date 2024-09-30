رومانو: إصابة كورتوا في دربي مدريد.. وموقفه من مواجهة ليل

تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لإصابة في مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن الحارس البلجيكي اشتكى من بعض الآلام العضلية عقب مباراة دربي مدريد.

وأفاد رومانو أن كورتوا لن يلحق بمباراة فريقه ضد ليل.

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد منافسه ليل في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل.

وتسبب كورتوا في إشعال دربي مدريد بعد الهجوم عليه.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

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¡SE SUSPENDE AL MOMENTO EL DERBI MADRILEÑO!



Los jugadores se van al vestuario, luego que la afición arrojara objetos al campo.



Hasta el Cholo Simeone le pide a los hinchas parar. pic.twitter.com/ViaO11EVJf — Futbol Picante (@futpicante) September 29, 2024

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.