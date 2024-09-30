"كل ما نطمع فيه منحنا مزيد من الصبر".. بيان من حسين لبيب لجماهير الزمالك

أصدر حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا لجماهير ناديه بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي لكرة القدم.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه بعد الفوز على فريق الأهلي بركلات الترجيح.

وطالب حسين لبيب جماهير الزمالك بمنحهم مزيدا من الصبر.

وجاء بيان حسين لبيب عبر حسابه الرسمي كالآتي:

"الزمالك أولًا، بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن كامل مجلس إدارة نادي الزمالك، أتقدم بالتهنئة لجماهير نادي الزمالك العظيمة والوفية بالفوز بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة، وأيضًا اللقب الثالث لنا بدون خسارة على حساب أشقاءنا من الأندية المصرية وهو ما يزيد من قوة المنافسة على البطولة وقيمتها، بالإضافة إلى الأجواء الرائعة التي أُحيطت بتنظيم البطولة من قِبَل موسم الرياض برئاسة تركي آل الشيخ".

"هذا هو اللقب القاري الثاني لنا في إدارة نادي الزمالك بعد أقل من سنة فقط من تشرُّفي برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك حيثُ نسعى جاهدين بوصلِ حاضرنا ومستقبلنا بإرثِنا التاريخي الذي نفخرُ به بكوننا أكثر الأندية الأفريقية استحواذا على الألقاب القارية في القرن العشرين، محاولين بكل جُهدِنا تعويض ما فاتنا في عصور التَّخبُّط الإداري السابقة التي أبعدت الزمالك كثيرًا عن رصيده وإرثه القاري المميز".

"ما أشبه الليلة بالبارحة سطر نجوم الزمالك ملحمة تاريخية تعيد للأذهان مشهد بطولة السوبر الأفريقي في عام 1994 في القرن العشرين، بإعادة المشهد في بطولة السوبر في عام 2024 في القرن الواحد والعشرين، مؤكدين أنه لم ولن تنضب عزيمة رجال الزمالك".

"لا يسعني إلا شُكر كل جماهير الزمالك على مساندتهم الدائمة لنادي الزمالك، وهي الخِصلة التي نتوارثها في نادي الزمالك جيلًا بعد جيل، يعلم الجميع إن هذا النادي مُحاط دائمًا بمحبيه أصحاب القلوب الوفية، والسَّواعد القوية القادرة دومًا علي حماية النادي، ومساعدته في النهوض دائمًا تحت كل الظروف

ويتسع مجال الشكر بالتأكيد ليشمل جميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي وجميع اللاعبين الأبطال الذين لم يدخروا أي جهد لإسعاد جماهيرنا العظيمه وهم أصحاب هذا الإنجاز وصُنَّاعه الأصليون".

"الذين يثبتون دومًا أنَّ معدنهم يليق بتمثيل قلعتهم الرياضية الأكبر، التي بُنِيَّت من معدنٍ صلبٍ لا ينكسر بل يَكْسر كل محاولات النيل منها، واثبتوا دومًا أنهم قادرين على الرد في الملعب علي كل حملات التشكيك في قدراتهم والذين استطاعوا أن يثبتوا بالفعل والعمل أنها حملات مغرضة زادتهم قوة وإصرار علي الفوز الذي يستحقونه عن جدارة".

"ولا يسعنا إلا أن نجدد العهد معكم علي مواصلة العمل من أجل تجاوز كل الصعاب لإعادة نادي الزمالك إلى مساره الصحيح ومكانته التي خُلِقَ من أجلها كأكبر قلعة رياضية في مصر".

"وكل ما نطمع فيه من جمهورنا هو منحنا مزيدًا من الصبر لأن فترة التَّخبُّط الإداري لم تقتصر تبعاتها فقط على توقفنا عن إضافة ما اعتاد عليه زمالكنا من ألقاب لكنها تركت لنا عبء اقتصادي كبير نعمل جاهدين على تجاوزه ولكن بالتأكيد لن يتم هذا بين عشيةٍ وضُحَاها ولكننا واثقين أنَّ استمرار مساندتكم لنا مع الصبر علينا سيمنحنا الدافع والقوة الإضافية التي ستمكِّننا من فك شفرة المستحيل وتحويله إلي الممكن".

"نعدكم بالحفاظ علي الإبتسامة التي رسمها نجومنا ليلة الجمعة في السابع والعشرون من سبتمبر لأن ما نلمِسه من حبكم ومساندتكم لناديكم يزيدنا إيمانًا بِأنه لا يوجد من يستحق الفرحة أكثر منكم".

"عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".