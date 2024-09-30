مواعيد مباريات الإثنين 30 سبتمبر 2024.. تريزيجيه أمام رونالدو في أبطال آسيا

تنطلق مساء اليوم الإثنين منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويدخل محمود حسن تريزيجيه في مواجهة مرتقبة مع فريق الريان ضد النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال آسيا

يحل أهلي جدة ضيفا على الوصل الإماراتي في تمام السابعة مساء.

بينما في نفس التوقيت يستضيف السد القطري فريق استقلال طهران الإيراني.

وتختتم مباريات اليوم بالمواجهة المرتقبة بين فريقي النصر السعودي والريان القطري.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك معقل فريق النصر.

وتذاع المباراة في تمام التاسعة مساء على قنوات أبو ظبي بريميوم 1 وبي إن سبورتس.