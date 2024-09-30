محمد صبحي يكشف كواليس عدم مشاركته في السوبر الإفريقي.. وحقيقة "الهروب والعقاب"

كشف محمد صبحي حارس مرمى الزمالك تفاصيل إصابته وعدم مشاركته في السوبر الإفريقي مع فريقه ضد الأهلي.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

وقال صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "شعرت بآلام وثقل في العضلات قبل يومين من السوبر الإفريقي وأخبرت طبيب الفريق وليلة المباراة لم أستطع التدرب مع الفريق والآلام زادت".

وأضاف "كنت أتمنى لعب السوبر الإفريقي ولكن لن أجازف بمصلحة الفريق لتنفيذ رغبتي رغم أنني كنت أنتظر مباراة الأهلي لأثبت للجميع أنني أستحق فرصة اللعب وأن أكون رقم 1 في الزمالك".

وواصل "بعض اللاعبين الكبار قللوا من قيمة الزمالك ولكن كل اللاعبين تعاهدوا على الرد في الملعب ورد اعتبار نادي الزمالك".

وأردف "كنت متأكد من الفوز في ركلات الترجيح وأثق في قدرات عواد أنه سيقود الزمالك للتتويج".

وشدد "لم أتهرب من مواجهة الأهلي ولعبت مع منتخب مصر ضد المغرب قبل 3 سنوات في كأس الأمم الإفريقية فكيف أتهرب من السوبر الإفريقي".

وأكمل "لم يتم منعي من الحصول على مكافأة السوبر مثل باقي اللاعبين ولا أعرف من أين تخرج هذه الأكاذيب".

وأتم تصريحاته "البعض يحاول هدم الزمالك ولاعبيه والتأثير بشكل سلبي في مشاعر اللاعبين النفسية".