ناصر ماهر: كنا أفضل من الأهلي في كل المباريات.. وهذا سبب تفوق جوميز على كولر

يرى ناصر ماهر لاعب الزمالك أن فترة تواجده مع الفريق الأبيض هي الأفضل في مسيرته الكروية.

ناصر ماهر النادي : الزمالك الزمالك

وقال ناصر ماهر عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أفضل فترة أحببت فيها كرة القدم وأنا في الزمالك، انضممت إلى الزمالك لأصنع التاريخ، حصلت على بطولة ولا نزال في البداية وأمامنا الكثير".

وأضاف "فزت بالكثير من البطولات مع الأهلي لكن السوبر الإفريقي مع الزمالك هي أغلى بطولة حصلت عليها في مسيرتي".

وواصل "جمهور الزمالك مختلف وقبل السوبر حضر إلى مقر النادي وأعطى كل اللاعبين هدايا لتوصيل رسائل هامة أنهم يدعمون الفريق بقوة وكان هذا أكبر حافز لنا".

وتعجب قائلا: "لاحظت بعض الأمور بها نسبة استهزاء وتقليل من الزمالك من لاعبي الأهلي وكيفية الاحتفال بالأهداف أمامنا، وأيضا تصريحات قللت من الزمالك من بعض الأشخاص ولا أعرف سبب لهذا ومن السهل أخذ اللقطة بمثل هذه التصريحات والتقليل من المنافس ولكن الأهم في النهاية هو التركيز وتحقيق الفوز والآن ونحن في حالة الانتصار من السهل علينا التقليل من الخصوم ولكن لن نفعل ذلك لأنه لا داعي لذلك".

وأردف "البعض غضب مني عندما قلت عن شيكابالا وعبد الله السعيد أنهما من الأساطير".

وأكمل "الزمالك مع جوميز هو فعل وليس رد فعل وضغطنا على الأهلي من أول ثانية في المباراة وفي الشوط الثاني كنا متأكدين من قدرتنا على التعادل والفوز، ولعبنا 3 مرات ضد الأهلي مع جوميز وكنا الأفضل في كل المواجهات".

وتابع "أي شخص سيدخل الاستاد ويشاهد جماهير الزمالك سيقع في حبهم، وبشكل عام جمهور الزمالك والأهلي في السوبر ظهر بصورة رائعة تشرف مصر".

وأوضح "وقت انتقالي للزمالك لم أنظر إلى الأموال إطلاقا، كنت أفكر في أمر ما وأريده أن يكتمل وكيف سأنجح في تجربتي الجديدة، بالتأكيد الأمور المالية مهمة ولكن الأموال ستأتي بالاجتهاد والعمل وتحقيق البطولات".

وأكد "نقاتل من أجل الفوز لإسعاد جمهور الزمالك وحتى في حالة عدم الفوز بالسوبر الإفريقي كان الجمهور سيحترمنا ويدعمنا".

وشرح "سبب تفوق جوميز على كولر أنه جريء وهو الفعل وليس رد الفعل ولا يغير طريقته ضد أي منافس ويحترم خصومه جيدا وله هوية خاصة يطبقها في كل المباريات".

وأفصح "كنا نريد لعب مباراة الدوري ضد الأهلي رغم قرار مجلس إدارة الزمالك بعدم خوض اللقاء".

وأتم تصريحاته "الزمالك قادر على التتويج بالدوري وسندخل الموسم بتفكير مختلف وهو الفوز بكل البطولات".