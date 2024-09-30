نبيل عماد يكشف تفاصيل مشادته مع إمام عاشور.. "يبحث عن التريند واللقطة"

كشف نبيل عماد لاعب وسط الزمالك عن تفاصيل المشادة التي نشبت بينه وبين إمام عاشور لاعب الأهلي في السوبر الإفريقي.

نبيل عماد النادي : الزمالك الزمالك

وتحدث نبيل عماد عن علاقته بلاعبي الأهلي وكيف استعد الزمالك للسوبر الإفريقي وأهداف الفريق في الموسم المقبل.

وقال نبيل عماد عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كل لاعبي الأهلي أصدقائي وعلى رأسهم عبد المنعم وباركت له انتقاله إلى نيس وأيضا الشناوي والسولية وعبد القادر قبل رحيله".

وأضاف "حديث الشناوي عن الزمالك قبل المباراة كان بكل احترام وتقدير وكان يتحدث عن صعوبة المباراة على الفريقين وهذا أمر طبيعي، ولكن الأحاديث الخارجية كانت غريبة وغير طبيعية".

وأكد "زيزو مستمر مع الزمالك، هو لاعب كبير وله قيمته المعروفة للجميع، وتحدثت مع بنشرقي ونصحته الانضمام للزمالك لكن كل لاعب له حساباته الخاصة وفي النهاية انتقل إلى الريان".

وأوضح "بيراميدز كان يرفض فكرة رحيلي لأي نادي والأهلي تحدث معي وإذا كانت لدي الرغبة باللعب في الأهلي وتمسكت بها كانت رغبتي ستحسم الموقف ولكني كنت أرغب في الانضمام للزمالك".

وأشار "فريق به نجوم مثل الزمالك قادر على الفوز بالدوري المصري الموسم المقبل وهذا هو هدفنا".

وشدد "لم أسمع سوى صوت جمهور الزمالك في السوبر الإفريقي، وصوت جمهور الزمالك غطى على باقي الجماهير في الملعب".

وتعجب قائلا: "لا أفهم لماذا لم يتدخل الفيديو وقت سقوطي ومطالبتي بركلة جزاء مثلما احتسب ركلة جزاء للأهلي".

واستطرد "لم نفكر في الانسحاب من مباراة السوبر بعد ركلة جزاء الأهلي وجوميز طلب اللاعبين ليتحدث معهم ويطلب منا التركيز والهدوء حتى نستطيع العودة".

وواصل "ما قيل عن الزمالك قبل مباراة السوبر والتقليل من الفريق أمر لا يصح أن يخرج من أي شخص عن فريق به مجموعة كبيرة من النجوم مثل عبد الله السعيد وشيكابالا وزيزو والجزيري وغيرهم".

المشادة مع إمام عاشور

وعن المشادة قال: "في ضربة جزاء الأهلي إمام عاشور جه يتكلم معايا قولتله ارجع انت مش هتشوط لقيته غلط في أهلي وأنا مقبلش حد يغلط في أهلي عشان كده حصلت مشادة بيني وبينه".

لاعب الزمالك أضاف "أنا وإمام عاشور زملاء ملعب مثل أي لاعبين ولكن لا يوجد بيننا أي علاقة، وليس من الصواب أن تركز فقط كيف تحصل على لقطة، عليك أن تركز في الملعب فنحن نلعب كرة قدم، كن قويا في الملعب وحقق الفوز".

وتابع "إمام جاء المباراة وهو يركز في أخذ اللقطة والحصول على صورة عندما يسجل الهدف لينشرها على مواقع التواصل ويكتب عليها كلام يجعله (تريند) مثلما فعل في نهائي كأس مصر، نحن لاعبي كرة قدم ولسنا ممثلين".

وأتم تصريحاته "لم أتحدث مع إمام عاشور بعد المباراة، وأقسم أنه هو من بدأ الإساءة لي فكيف أتحدث معه في نهاية اللقاء".