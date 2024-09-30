خبر في الجول - كهربا يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي لوعكة صحية مفاجئة دخل على إثرها أحد المستشفات.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وعلم FilGoal.com أن كهربا أثناء تواجده خارج منزله شعر ببعض التعب المفاجئ ودخل في حالة دوار ليتم نقله بسرعة إلى المستشفى.

وفي المستشفى تم التعامل مع حالة كهربا من قبل الأطباء وخضع لبعض الفحوصات الطبية وبعد الاطمئنان على حالته غادر المستشفى إلى منزله.

وحصل الأهلي على راحة سلبية لمدة أسبوع بعد المشاركة في السوبر الإفريقي في السعودية ضد الزمالك.

وخسر الأهلي السوبر الإفريقي ضد الزمالك بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وبعد العودة من الراحة السلبية سيبدأ الأهلي الاستعداد للمشاركة في بطولة السوبر المصري التي تقام في الإمارات.