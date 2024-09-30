أنشيلوتي: لا أحب إيقاف الدربي ولكن.. وهذا ما قاله لي الحكم وإيجابية التعادل مع أتليتكو

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 01:20

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أنه لم يعجبه إيقاف مباراة الدربي ضد أتليتكو مدريد.

وتعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين عقب المباراة: "كنا نقترب من الفوز، لكن الخصم لديه الجودة وللأسف هدف التعادل جاء في الدقيقة الأخيرة، التعادل في هذا الملعب يعتبر نتيجة جيدة".

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وأضاف "تحدثنا في غرفة تغيير الملابس أننا لم نحب إيقاف المباراة، لكن الحكم اتخذ القرار وأعتقد أن التصرف كان صحيحا وكان يجب إيقاف المباراة 10 دقائق".

وأكمل "عندما تقترب المباراة من الانتهاء يجب أن تدافع، أعتقد أننا كنا نشعر بالقلق بشأن الدفاع، كان هدفنا الدفاع بشكل أفضل من العام الماضي".

وشدد "أفكر دائما بطريقة إيجابية من خلال أننا قلصنا فارق النقاط مع برشلونة، الآن نفكر في مباراة دوري أبطال أوروبا".

وأنهى حديثه قائلا: "الحكم قال لي إن جماهير أتليتكو مدريد تلقي ولاعات وإذا استمروا في ذلك فسيتم إيقاف المباراة بشكل دائم وليس مؤقت لمدة 10 دقائق".

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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