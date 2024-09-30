الصفقة السادسة.. الزمالك يضم المدافع الغيني جيفرسون كوستا

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 00:37

كتب : إبراهيم رمضان

جيفرسون كوستا

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدافع الغيني جيفرسون كوستا لمدة 4 مواسم.

وكشف الزمالك عبر قناة ناديه الرسمية التعاقد مع اللاعب ليتم قيدة في قائمة الفريق تحت السن.

ووصل اللاعب إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية وخضع للكشف الطبي ثم وقع عقود الانضمام للزمالك.

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ويلعب لاعب غينيا بيساو ضمن صفوف أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي.

وأصبح كوستا الصفقة رقم 6 للزمالك في الانتقالات الجارية بعد كل من المغربي محمود بنتايك والفلسطيني عمر فرج، والبولندي كونراد ميشالاك، ومحمد حمدي لاعب إنبي، وسيدي نيداي المهاجم السنغالي الشاب.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أتم اتفاقه مع أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، بشأن ضم المدافع جيفرسون كوستا.

اللاعب صاحب الـ19 عاما، سينضم إلى الزمالك نهائيا بدون مقابل مع وجود نسبة 10 % من إعادة البيع مستقبلا.

وسيتم قيد كوستا تحت السن، بعدما تم التعاقد معه بناء على رغبة جوزيه جوميز مدرب الفريق.

ومن المقرر أن ينضم جيفرسون كوستا إلى صفوف الزمالك عقب الانتهاء من خوض مواجهة السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض العاصمة السعودية.

كوستا تدرج في الفئات السنة لنادي بنفيكا وبالميراس البرازيلي وسبورتنج براجا البرتغالي.

ويلعب كوستا في أكاديمية كاستلو برانكو التابعة لنادي بنفيكا منذ يوليو الماضي.

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