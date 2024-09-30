شيكابالا: بكيت بسبب دخلة جمهور الزمالك.. وسنحقق 3-4 بطولات هذا الموسم

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

إحماء الزمالك - السوبر الإفريقي

أوضح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك سبب بكائه قبل بداية السوبر الإفريقي، وأوضح هدف الفريق الموسم الجاري.

شيكابالا

النادي : الزمالك

الزمالك

وحصد الزمالك لقب السوبر الإفريقي بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 1-1.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "بكيت عندما شاهدت دخلة جماهير الزمالك قبل بداية لقاء السوبر الإفريقي، ولن أنسى هذه اللحظة منهم، وهذا شيء كبير جدا بالنسبة لي".

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وأضاف "صنعنا فيديو قبل المباراة لتحفيز اللاعبين، وهو ما ظهر في أرض الملعب أن الروح مختلفة، كان هدفنا أن نعود مصر سعداء بالفوز باللقب".

وأكمل "جوزيه جوميز كان يطالب اللاعبين بالهدوء والتركيز بعد احتساب ركلة جزاء للأهلي، عبد الله السعيد كان يحفزنا بين شوطي اللقاء، حاولنا أن نلعب بأسلوبنا الذي نحبه، عندما التزمنا الصمت في غرفة الملابس بين الشوطين كان هدفنا التحلي بالهدوء من أجل تحقيق الانتصار وتحسن الأداء وهو ما حدث في أرض الملعب".

وأشاد بـ عبد الله السعيد قائلا: "كل يوم عبد الله السعيد قضاه خارج الزمالك "حرام" وكان لابد أن ينضم لنا منذ 15 عاما، وسعادته كانت لا توصف باللقب رغم تحقيق ألقاب عديدة سابقة، يشعر بالاختلاف معنا بسبب طريقة التعامل معه".

وأردف "جوزيه جوميز يليق على الفريق، والجهاز الفني بأكمله، تشعر أننا عائلة، وآمل أن نحقق ألقابا لجماهير الزمالك".

وأتم "التراجع عن الاعتزال؟ (طالما الناس مبسوطة هنعمل اللي هما عايزينه)، وسنحقق 3-4 بطولات الموسم المقبل"

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