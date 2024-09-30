فينيسيوس يعادل مرموش.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو في دربي توقف "الولاعة"

تعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل إيدير ميليتاو هدف الملكي بصناعة فينيسيوس جونيور، بينما أحرز أنخيل كوريا هدف أتليتكو مدريد.

وعادل فينيسيوس رقم الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت بعد صناعته هدف إيدير، إذ أصبح الجناح البرازيلي أكثر لاعب يصنع أهداف ووصل للصناعة الخامسة ليستاوى مع مرموش وجواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان وبوكايو ساكا جناح أرسنال ولامين جمال نجم برشلونة.

وبات أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد اللاعب رقم 14 الذي يصل لمباراته الـ500 في الدوري الإسباني، وثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا رقم بعد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابقة الذي خاض 520 مباراة في الدوري.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

video:1

¡SE SUSPENDE AL MOMENTO EL DERBI MADRILEÑO!



Los jugadores se van al vestuario, luego que la afición arrojara objetos al campo.



Hasta el Cholo Simeone le pide a los hinchas parar. pic.twitter.com/ViaO11EVJf — Futbol Picante (@futpicante) September 29, 2024

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

دخل أتليتكو مدريد بقوة وهاجم بشكل مباشر وسدد جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة التاسعة.

ورد فيديريكو فالفيردي على ذلك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو في الدقيقة 17.

وافتتح إيدير التسجيل في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 تم إيقاف المباراة بسبب إلقاء المقذوفات والبداية كانت قداحة تجاه كورتوا.

وتمكن كوريا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95 بعد مراوغة رائعة لكورتوا.

أنخيل كوريا يحرز هدف التعادل بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو #الدوري_الإسباني #ديربي_مدريد pic.twitter.com/6zkZeHXic9 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 29, 2024

وفي الدقيقة 98 تم طرد ماركوس يورنتي، لكن كانت المباراة على مشارف الانتهاء ولم يستفد ريال مدريد من النقص العددي.