فينيسيوس يعادل مرموش.. ريال مدريد يتعادل مع أتليتكو في دربي توقف "الولاعة"

الإثنين، 30 سبتمبر 2024 - 00:29

كتب : محمد رؤوف

ريال مدريد - أتليتكو مدريد

تعادل ريال مدريد مع منافسه أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل إيدير ميليتاو هدف الملكي بصناعة فينيسيوس جونيور، بينما أحرز أنخيل كوريا هدف أتليتكو مدريد.

وعادل فينيسيوس رقم الدولي المصري عمر مرموش لاعب أينتراخت فرانكفورت بعد صناعته هدف إيدير، إذ أصبح الجناح البرازيلي أكثر لاعب يصنع أهداف ووصل للصناعة الخامسة ليستاوى مع مرموش وجواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان وبوكايو ساكا جناح أرسنال ولامين جمال نجم برشلونة.

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وبات أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد اللاعب رقم 14 الذي يصل لمباراته الـ500 في الدوري الإسباني، وثاني لاعب غير إسباني يصل لهذا رقم بعد ليونيل ميسي أسطورة برشلونة السابقة الذي خاض 520 مباراة في الدوري.

وتوقفت المباراة حوالي لمدة 10 دقائق بسبب إلقاء مقذوفات من قبل جماهير أتليتكو مدريد تجاه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، حتى أمر الحكم بدخول اللاعبين إلى غرف خلع الملابس، لكن تم استئناف المباراة مرة أخرى.

وبالرغم من تعادل الفريقين إلا أن ذلك ساعدهما في تقليص الفارق مع برشلونة الذي خسر من أوساسونا في الجولة ذاتها بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووصل ريال مدريد إلى النقطة 18 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويأتي أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

دخل أتليتكو مدريد بقوة وهاجم بشكل مباشر وسدد جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة التاسعة.

ورد فيديريكو فالفيردي على ذلك بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو في الدقيقة 17.

وافتتح إيدير التسجيل في الدقيقة 64 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 69 تم إيقاف المباراة بسبب إلقاء المقذوفات والبداية كانت قداحة تجاه كورتوا.

وتمكن كوريا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 95 بعد مراوغة رائعة لكورتوا.

وفي الدقيقة 98 تم طرد ماركوس يورنتي، لكن كانت المباراة على مشارف الانتهاء ولم يستفد ريال مدريد من النقص العددي.

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