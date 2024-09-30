الجزيري: تعرضنا للظلم في السوبر الإفريقي.. وغياب عبد المنعم عن الأهلي لم يؤثر في شيء

شدد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك على أن فريقه تعرض للظلم في السوبر الإفريقي ضد الأهلي رغم تحقيق الفوز.

وقال الجزيري عبر قناة أون تايم سبورتس: "شعرنا بالظلم وقت ركلة جزاء الأهلي في السوبر الإفريقي لأن الحكم لم يحتسب الخطأ من البداية وعاد للفيديو، وبعد مشاهدة اللعبة عقب المباراة لم أقتنع أنها تستحق ركلة جزاء".

وأضاف "تحدثنا بين الشوطين أننا ليس لنا علاقة بالحكم ويجب أن نلعب بقوة ونستعيد التركيز لنحقق الفوز وشيكابالا وعبد الله السعيد وعبد الواحد السيد كان لهم دورا كبيرا في تحفيز اللاعبين".

وواصل "شاهدنا أحد اللاعبين السابقين لا أعرف اسمه يقول إن الزمالك لا يجب أن يسافر إلى السعودية لأنه سيخسر من الأهلي، ونقول له شكرا لك لأنك جعلتنا في حالة تحفز لتحقيق الفوز وحصد اللقب".

وبسؤاله عن غياب عبد المنعم عن الأهلي في السوبر قال: "فزنا على الأهلي في الدوري في وجود عبد المنعم وسجلت هدفين ولا ننظر لأي أسماء".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.