حسين لبيب: سنحاول تنظيم مباراة ودية بين الزمالك وريال مدريد
الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 23:52
كتب : FilGoal
كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عن محاولة تنظيم مباراة ودية بين فريقه وريال مدريد الإسباني.
وقال لبيب عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الزمالك ليس هو النادي الأكثر فوزا بالبطولات لكن الألقاب التي يفوز بها تكون مؤثرة وأكثر أهمية".
وأضاف "لا نزال نعمل على ملف الصفقات ولكننا لن نعلن عن أي شيء إلا بعد إتمامه".
وأكمل "سنحاول العمل على إقامة مباراة ودية بين الزمالك وريال مدريد برعاية تركي آل الشيخ".
وأتم تصريحاته "الزمالك بطل السوبر الإفريقي وهو النادي الملكي في مصر وريال مدريد هو بطل السوبر الأوروبي والنادي الملكي في إسبانيا ولذلك نسعى لتنظيم مباراة ودية معه".
وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي أمام الأهلي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.
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