بسبب "لاب توب".. بطاقة صفراء لـ مورينيو في الدوري التركي

حصل جوزريه مورينيو المدير الفني لـ فنربخشة التركي على بطاقة صفراء خلال مباراة أنطاليا سبور، لسبب غريب.

وفاز فنربخشة على أنطاليا سبور في الجولة السابعة من الدوري التركي بنتيجة 2-0.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه مورينيو في الدقيقة 78.

والسبب؟ وضع المدرب البرتغالي الكمبيوتر المحمول الخاص به أمام عدسات كاميرات التلفزيون لتسجيل اعتراضه على قرار اتخذه الحكم ويعتبره خاطئا.

وأبدى مورينيو اعتراضه على قرار الحكم بعد إلغاء هدف إدين دجيكو.

ويعد ذلك الإنذار الثاني الذي يتحصل عليه مورينيو في مسيرته مع الكناري بعدما تحصل على الأول ضد أضنة سبور في أغسطس الماضي.

ويحتل فنربخشة المركز الثاني برصيد 16 نقطة في ترتيب الدوري التركي بعد مرور 7 جولات بفارق 3 نقاط عن جالاتاسراي المتصدر.

وسجل دوشان تاديتش هدف فنربخشة الأول في الدقيقة 63.

وقبل 9 دقائق استفاد الفريق المُلقب بالكناري من هدف عكسي ليؤكد انتصاره.

ويستعد فنربخشة لمواجهة تفينتي الهولندي يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي.