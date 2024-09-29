وزارة الداخلية تلقي القبض على 4 أشخاص في واقعة تزوير أعمال سحر لـ مؤمن زكريا

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

مؤمن زكريا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 4 أشخاص بسبب تزوير واختلاق واقعة غير حقيقية بالعثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق.

مؤمن زكريا

النادي :

وجاء بيان وزارة الداخلية كالآتي:

"كشف حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تناقلته عدد من القنوات، متضمناً عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة صبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/ مجدى عبد الغنى الكائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبارة عن أوراق وصورة للاعب/ مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة".

"بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه وتبين أنه (عامل مدافن - مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع (نجله وشخصين آخرين وسيدة ) "تم ضبطهم عدا نجله" وأضاف بقيامهم بإحضار صورة للاعب مؤمن زكريا "لعلمهم بتعرضه لوعكة صحية" وكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها وكذا عروسة من القماش بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب/ مجدى عبدالغنى لإلصاق الواقعة به "لكونهما شخصيات رياضية مشهورة"، وإدعائهم بعثورهم عليها حال قيامهم بزراعة صبار أمام المقبرة، وتصوير مقطع الفيديو المتداول ونشره على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة للتربح مادياً وتسليمها عقب ذلك للاعب/ مؤمن زكريا تحت زعم كونها أعمال سحر والذى قام بدوره بالتخلص منها، وبمواجهة باقى المتهمين أيدوا ذلك".

"وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".

الأهلي مؤمن زكريا مجدي عبد الغني وزارة الداخلية
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