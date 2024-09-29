بوستيكوجلو: لهذا السبب طُرد برونو.. وكان يجب تسجيل هدفين أو ثلاثة

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 22:50

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

كشف أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام عن سبب طرد برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد.

وسقط مانشستر يونايتد مجددا على ملعبه أولد ترافورد بثلاثية وتلك المرة أمام توتنام بنتيجة 3-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

أعتقد أن الأداء كان رائعا، بدأنا المباراة بشكل جيد، وسجلنا هدفا رائعا وربما كان علينا تسجيل هدفين أو ثلاثة.

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وقال بوستيكوجلو لبي بي سي: "سيطر الضغط على مانشستر يونايتد وحصل برونو فيرنانديز على البطاقة الحمراء، وبعد ذلك أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بشكل جيد، كان مجهودا كبيرا من جميع اللاعبين".

وأضاف "لا أعرف إذا كنت أشعر بخيبة أمل أم لا، لكن لعبنا كرة قدم لا تصدق وكنت أريد تسجيل المزيد من الأهداف".

وأكمل "طرد برونو أعتقد أنه نتيجة لكيفية سير المباراة، إذ وضعنا ضغطا هائلا عليهم، لقد كنا نخلق الكثير من الفرص، ولم نسمح لهم بالخروج من نصف ملعبهم".

وتابع "في كل مباراة تريد دائما أن تبدأ بشكل جيد، ولكن هذا لا يحدث في كل الأوقات، أخبرت اللاعبين أنه في آخر مباراتين تلقينا هدفا في أول 20 ثانية ضد برينتفورد، ثم طُرد لاعب في أول ثماني دقائق، لذا فإن الأمر يتعلق بالتعامل مع ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "هذا هو فوزنا الرابع على التوالي وقد فزنا بهم بطرق مختلفة، لكننا بقينا دائما مخلصين لطريقة لعبنا".

لم يحقق مانشستر يونايتد الفوز على توتنام منذ 2022، إذ التقى الفريقان في 4 مباريات منذ ذلك الحين تعادلا في 2 خسرا 2.

وتكبد يونايتد الهزيمة الثانية على التوالي على ملعبه بعد الخسارة من ليفربول بنتيجة 3-0.

الفوز رفع رصيد الديوك اللندنية لـ 10 نقاط ارتقى بها للمركز الثامن.

بينما تراجع الشياطين الحمر للمركز الـ 12 برصيد 7 نقاط.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي توتنام أنجي بوستيكوجلو
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