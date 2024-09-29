كرة يد - موعد مباراة الأهلي ضد ماجديبورج في كأس العالم للأندية.. القناة الناقلة والمعلق

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد 2024 للمرة الثالثة في تاريخه.

وتستضيف صالة العاصمة الإدارية في مصر منافسات البطولة حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بفضل تفوقه في فارق الأهداف الزمالك والخليج السعودي.

وسيلتقي الأهلي مع ماجديبورج الألماني في نصف نهائي سوبر جلوب 2024.

فيما سيتواجه كل من برشلونة الإسباني مع فيزبريم المجري.















































موعد المباراة والقناة الناقلة

ستقام المباراة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل.

وستبدأ المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق خالد خيري.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة برشلونة وفيزبريم في النهائي يوم 3 أكتوبر.

وفي نفس اليوم سيخوض الخاسران مباراة تحديد المركز الرابع.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد عام 2007 واحتل وقتها المركز الثاني، و2022 وحصل على المركز الرابع.