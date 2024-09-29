انتهت الدوري الإسباني - أتليتكو (1)-(1) ريال مدريد

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

رودريجو دي بول - ريال مدريد ضد أتليتكو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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انتهت

ق 98: طرد لماركوس يورنتي.

ق 95: جوووووووول الحكم يقرر احتساب الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 94: هدف لأنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد ولكن الحكم يحتسبه تسلل.

ق 82: تسديدة قوية من لينو داخل منطقة الجزاء وكورتوا يتصدى.

استئناف المباراة.

عودة اللاعبين إلى الملعب مرة أخرى.

صحيفة آس: إعلان توقف المباراة لمدة 10 دقائق.

ق 72: الحكم يأمر بخروج اللاعبين من الملعب بسبب أعمال الشغب من قبل جماهير أتليتكو مدريد.

ق 69: إيقاف المباراة بسبب إلقاء "ولاعة" على تيبو كورتوا.

ق 64: جووووووول إيدير ميليتاو بعد تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 17: تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها يان أوبلاك.

ق 9: تيبو كورتوا يتصدى لتسديدة جوليان ألفاريز على حدود منطقة الـ6 ياردات.

بداية المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني أتليتكو مدريد
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