ناصر منسي: الكثيرون قالوا إننا سنخسر من الأهلي بهدفين وثلاثة.. وردنا كان في الملعب

الأحد، 29 سبتمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

رد ناصر منسي لاعب الزمالك على أحاديث البعض حول توقعهم الحتمي بخسارة فريقه من الأهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الإفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال منسي لقناة ناديه : "الكثيرون قالوا إننا سنخسر بهدفين وثلاثة من الأهلي، لكن الزمالك نادي عظيم والأفضل في إفريقيا، وأي شخص يتمنى ارتداء قميص الزمالك، وردنا كان في الملعب بالتتويج بكأس السوبر الإفريق".

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وأضاف "حصلنا على البطولة في توقيت جيد، وأريد شكر الجماهير على وقوفهم بجانبنا، وأوعدهم بالحصول على البطولات".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت واحدا من جماهير الزمالك وأشعر بهم، وكنت في المدرجات عندما كنت صغيرا".

وسجل ناصر منسي هدف تعادل الزمالك بعد دخوله المباراة في الشوط الثاني.

وبالإضافة إلى ذلك تمكن من تسجيل ركلة ترجيح ليساهم في تتويج القلعة البيضاء بالبطولة.

وتعتبر هذه هي البطولة الثانية لجوميز مع الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية.

وقررت هيئة الترفيه السعودية إعطاء الزمالك جائزة مالية قدرها 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نصف مليون دولار من الاتحاد الإفريقي.

بينما حصل الأهلي على 250 ألف دولار لحلوله في المركز الثاني.

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