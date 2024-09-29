كرة يد - رغم الخسارة من برشلونة وبفضل فارق الأهداف.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي مونديال الأندية

تأهل فريق الأهلي لكرة اليد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024 في مصر، وذلك بعد الخسارة من برشلونة في المباراة الثانية لدور المجموعات.

وفاز برشلونة على الأهلي بنتيجة 31-23 ليتأهل في المركز الأول للمجموعة الثانية.

بينما تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بسبب فارق الأهداف، حيث يمتلك الأهلي +26 متفوقا على الخليج السعودي +16، والزمالك -2.

ويلعب الأهلي في نصف النهائي ضد ماجديبورج الألماني متصدر المجموعة الثالثة.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يصل فيها الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد عام 2007 واحتل وقتها المركز الثاني، و2022 وحصل على المركز الرابع.